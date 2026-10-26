Бочаров поставил ряд задач по профилактике гриппа и ОРВИ в регионе





В Волгоградской области продолжается прививочная кампания от гриппа и ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, хотя среди школьников фиксируется рост заболеваемости. Однако общий уровень наблюдается ниже эпидемиологического порога.

Прививки уже сделали порядка 500 тысяч человек – это почти половина от плановых показателей. Прививочные пункты развёрнуты во всей поликлинической сети, включая ФАПы, работают выездные бригады. Глава региона подчеркнул, что принятые меры и комфортная погода позволяют сдерживать распространение инфекций.

Губернатор поставил несколько задач:

– завершить прививочную кампанию в срок и выйти на плановые показатели;

– взять на особый контроль ситуацию в школах и социальных учреждениях;

– обеспечить постоянный запас антивирусных препаратов и средств защиты в больницах и аптеках;

– продолжать разъяснительную работу с жителями о вакцинации и «респираторном этикете».

Ранее Андрей Бочаров личным примером показал важность иммунизации – он сделал прививку в кабинете ВолгГМУ.