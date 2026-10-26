Главное

Энергетика будущего: АО «ВОЭ» формирует кадровый резерв и популяризирует энергосбережение на форуме «Пром-Энерго-Волга 2026» Война против правды? «Новые фермеры» в Волгограде проиграли суд с журналистами Разрешения на льготную парковку начали выдавать в Волгограде: условия и где оформить Законопроект КПРФ о переименовании Волгограда в Сталинград поступил в Госдуму Андрей Бочаров дал старт новой четырехполосной дороге под Волгоградом

Актуально

«Огонь плывет по городу, где всё – память»: как в Волгограде открывали мемориальный комплекс на Мамаевом кургане

Тайна убитой затворницы: соседи рассказали на ТВ историю найденной в холодильнике волжанки

«Сами вы, наверное, и мухи никогда не обидели»: как сложилась судьба легендарного маршала Василевского

Федеральные новости

Федеральные новости
 Воронеж приходит в себя после теракта ВСУ: есть погибшие
Минувшая ночь выдалась крайне сложной для жителей Воронежа. Силы ПВО, как сообщает губернатор Воронежской области Александр Гусев, по региону нейтрализовали 113 беспилотников. В самом Воронеже сбито более 70...
Федеральные новости
 Минтруд предложил разрешить получать пенсию через «Макс»
Минтруд подготовил проект постановления, разрешающий предъявлять QR-код из цифрового удостоверения в мессенджере «Макс» в отделениях «Почты России» при получении пенсии. Об этом 24 октября сообщил РИА Новости доцент кафедры...
Общество

Бочаров поставил ряд задач по профилактике гриппа и ОРВИ в регионе

Общество 26.10.2026 12:12
0
26.10.2026 12:12


В Волгоградской области продолжается прививочная кампания от гриппа и ОРВИ. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, на оперативном совещании губернатор Андрей Бочаров отметил, что санитарно-эпидемиологическая ситуация в регионе стабильная, хотя среди школьников фиксируется рост заболеваемости. Однако общий уровень наблюдается ниже эпидемиологического порога.

Прививки уже сделали порядка 500 тысяч человек – это почти половина от плановых показателей. Прививочные пункты развёрнуты во всей поликлинической сети, включая ФАПы, работают выездные бригады. Глава региона подчеркнул, что принятые меры и комфортная погода позволяют сдерживать распространение инфекций.

Губернатор поставил несколько задач:

– завершить прививочную кампанию в срок и выйти на плановые показатели;

– взять на особый контроль ситуацию в школах и социальных учреждениях;

– обеспечить постоянный запас антивирусных препаратов и средств защиты в больницах и аптеках;

– продолжать разъяснительную работу с жителями о вакцинации и «респираторном этикете».

Ранее Андрей Бочаров личным примером показал важность иммунизации – он сделал прививку в кабинете ВолгГМУ.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
26.10.2026 15:03
Общество 26.10.2026 15:03
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 14:53
Общество 26.10.2026 14:53
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 14:23
Общество 26.10.2026 14:23
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 14:14
Общество 26.10.2026 14:14
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 13:30
Общество 26.10.2026 13:30
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 13:06
Общество 26.10.2026 13:06
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 12:40
Общество 26.10.2026 12:40
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 12:12
Общество 26.10.2026 12:12
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 12:09
Общество 26.10.2026 12:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 12:00
Общество 26.10.2026 12:00
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 11:49
Общество 26.10.2026 11:49
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 11:48
Общество 26.10.2026 11:48
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 11:09
Общество 26.10.2026 11:09
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 10:45
Общество 26.10.2026 10:45
Комментарии

0
Далее
Общество
26.10.2026 10:18
Общество 26.10.2026 10:18
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:51
В Средней Ахтубе чиновников через суд заставили заметить гнилые трубы на ул. ЧерниговскойСмотреть фотографии
15:26
Билайн оценил интернет-активность пассажиров аэропорта Волгограда этим летомСмотреть фотографии
15:03
В Волгограде консервацию фонтанов отдадут на аутсорсинг за 5,9 млн рублейСмотреть фотографии
14:53
Убитый фазан обошелся жителю Волгоградской области в 14 тысячСмотреть фотографии
14:23
Клещи перед зимней спячкой покусали за неделю 7 волгоградцевСмотреть фотографии
14:21
«Сады Придонья» инвестировали 20 млн рублей на развитие дзюдо в Волгоградской областиСмотреть фотографии
14:14
Волгоградские учёные создали препарат от диабета второго типа и ожиренияСмотреть фотографии
13:30
Два туриста из Ростовской области сорвались со скалы в Адыгее, один погибСмотреть фотографии
13:06
Главу поселения на Кубани наказали за дробление госконтрактовСмотреть фотографии
12:40
Под Волгоградом жители Краснослободска из-за аварии лишились питьевой водыСмотреть фотографии
12:12
Бочаров поставил ряд задач по профилактике гриппа и ОРВИ в регионеСмотреть фотографии
12:09
Волгоградца осудили на пять лет за оправдание преступлений ВСУ в интернетеСмотреть фотографии
12:00
Прокурор Саратовской области требует уволить экс-министра Дудакова по утрате доверияСмотреть фотографии
11:49
У волгоградских семей на аренду и повседневные расходы уходит свыше 100 тысячСмотреть фотографии
11:48
Бастрыкин поручил проверить беспредел коммунальщиков в пятиэтажке на ул. КанатчиковСмотреть фотографии
11:09
В облздраве рассказали о состоянии выживших в смертельном ДТП на саратовской трассеСмотреть фотографии
10:45
Волгоградцам рассказали, как узнать о причитающихся мерах соцподдержкиСмотреть фотографии
10:18
Под Волгоградом простятся с ветераном СВО Фёдором КривошеинымСмотреть фотографии
10:08
Волгоградская область отражала атаку БПЛА 26 октябряСмотреть фотографии
09:57
Что нового ожидается в жизни волгоградцев с 1 ноября: пенсии, связь, налогиСмотреть фотографии
09:54
Минобороны: ВС РФ ударили по складам БПЛА, энергообъектам и портам УкраиныСмотреть фотографии
09:51
Под Волгоградом задержали угонщика автомобиля и его малолетних подельниковСмотреть фотографии
09:27
Воронеж приходит в себя после теракта ВСУ: есть погибшиеСмотреть фотографии
09:22
На трассе под Волгоградом в лобовом ДТП погибли три человека и двое раненыСмотреть фотографии
08:51
«Ротор-2» вырвал гостевую победу, играя в меньшинствеСмотреть фотографии
08:37
«Монетная неделя» началась для волгоградцевСмотреть фотографии
08:10
Куликов – чемпион мира, Махамаев – серебряный призёр: итоги чемпионата мира в КолумбииСмотреть фотографии
07:59
Волгоградцы радуются наличию бензина и отсутствию больших очередей на АЗССмотреть фотографии
07:27
«Спартак-Волгоград» дал бой лидеру и вышел из группы Кубка конференцийСмотреть фотографии
07:15
Беспилотная опасность снята в Волгоградской областиСмотреть фотографии
 