



В Волгоградской области с завтрашнего дня, 27 октября, изменится расписание некоторых пригородных поездов. По данным Приволжской железной дороги, это связано с проведением ремонтно-путевых работ на участках Санкт-Петербург – Москва – Пост 315 км – Сохранова – Лихая – Батайск – Краснодар – Адлер, Тимашевская – Тамань и Батайск – Минеральные Воды. Ремонт продлится и в ноябре.

Изменения коснутся графика движения следующих поездов.



№ 6810 Арчеда – Волгоград-1 с 27 октября по 26 ноября будет отправляться со станции Арчеда ежедневно в 5:59 (на 15 минут позже) и прибывать на конечную станцию Волгоград-1 в 9:02 (на 28 минут позже);



№ 6491 Волгоград-1 - Арчеда с 27 октября по 26 ноября будет отправляться со станции Волгоград-1 ежедневно в 8:27 (на 25 минут позже) и прибывать на конечную станцию Арчеда в 11:21 (на 28 минут позже);



№ 6818 Алексиково – Арчеда с 31 октября по 23 ноября будет отправляться со станции Алексиково по понедельникам и субботам в 2:36 (на 10 минут раньше) и прибывать на конечную станцию Арчеда в 5:19 (на 10 минут раньше);



№ 6819 Урюпино – Алексиково с 31 октября по 23 ноября будет отправляться со станции Урюпино по понедельникам и субботам в 1:42 (на 8 минут раньше) и прибывать на конечную станцию Алексиково в 2:26 (на 8 минут раньше).



