«А может, и не надо?»: в Михайловке провалился аукцион на строительство крытого катка за четверть миллиарда

История со строительством крытого катка в Михайловке Волгоградской области продолжает развиваться по сложному сценарию. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзаказов, на аукцион, объявленный в мае 2023 года, не было подано ни одной заявки, в связи с чем он был признан несостоявшимся. При этом итоги аукциона пыталась оспорить московская компания «Регион Групп», которая направила жалобу в Волгоградское УФАС, посчитав требование заказчика об обязательном заполнении таблицы со сведениями о квалификации участника закупки, наличия у него опыта и другими данными не соответствующими закону о контрактной системе. Однако антимономольный орган признал жалобу необоснованной – соответствующая информация опубликована на сайте госзаказов сегодня, 15 июня.

Таким образом, исполнителя работ по строительству крытого катка не удалось найти и с третьего раза. Напомним, первый аукцион на возведение объекта также был признан несостоявшимся. Со второй попытки администрации города удалось найти подрядчика – компанию «Галеон» из Карачаево-Черкессии. Фирма взялась за освоение контракта стоимостью в 265 миллиона рублей и даже успела вырыть котлован на месте будущей стройки. Однако через несколько месяцев после начала строительства в администрации Михайловки вдруг выяснили, что компания не имела соответствующего опыта для выполнения подобных работ, поэтому заказчик расторг контракт в одностороннем порядке.