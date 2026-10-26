



В Волгоградской области региональное управление ФСБ России уличило местного жителя в оправдании терроризма. Фигурант в интернете оправдывал преступления ВСУ.

- Установлено, что 56-летний мужчина разместил в одном из интернет-мессенджеров публикации, в которых поддерживал и оправдывал деятельность террористических организаций ВСУ. Уголовное дело возбуждено и расследовано следственным отделом Управления по ч. 2 ст. 205.2 УК России, - уточнили в пресс-службе УФСБ России по Волгоградской области.

Отметим, приговором Южного окружного военного суда волгоградец признан виновным. Ближайшие пять лет ему предстоит провести в колонии общего режима. Также по решению суда ему ограничено право администрирования сайтов в течение двух лет.

Фото из архива ИА «Высота 102»