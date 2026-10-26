Медики спасли 58-летнего волгоградца от инсульта через прокол в руке





Врачи волгоградской больницы №25 провели филигранную операцию для спасения 58-летнего пациента, который попал в медучреждение с острым нарушением мозгового кровообращения. При поступлении в больницу у мужчины наблюдались асимметрия лица, нарушение речи, слабость правой ноги и руки. Срочное обследование подтвердило факт закупорки сосуда.

Для спасения пациента врачи применили самую современную методику. Эндоваскулярный хирург Сухиал Мустафа через крошечный прокол в руке провел инструмент к сосудам головного мозга и достал тромб, который перекрыл кровоток, восстановив таким образом кровоснабжение головного мозга.



Уже на второй день после операции мужчина почувствовал себя гораздо лучше – к нему вернулись речь и подвижность конечностей. В настоящее время пациент уже выписан с положительной динамикой, рассказали в облздраве.



Медики напоминают, что при подозрении на инсульт действует так называемое правило «золотого часа» — чем быстрее будет оказана помощь, тем выше шанс на спасение.



