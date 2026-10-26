



26 октября появились подробности жуткой аварии, произошедшей накануне на участке федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в границах Антиповского сельского поселения. По информации регионального комитета здравоохранения, двое чудом выживших пострадавших доставлены в Камышинскую ЦРБ.

- Двое пострадавших в тяжелом состоянии лечатся в реанимационном отделении Камышинской ЦГБ. Для ликвидации последствий аварии привлекалась 3 фельдшерских бригад ГБУЗ КССМП Филиал №2 г. Камышин, - уточнили в пресс-службе облкомздрава.

Напомним, как ранее сообщала редакция, ДТП произошло в 18:20 на 542 км федеральной автодороги. 23-летний водитель за рулём иномарки выехал на встречку, где на огромной скорости в лобовую столкнулся с «Ладой». Для находившихся внутри отечественного автомобиля авария оказалась смертельной. Водитель, а также пассажиры в возрасте 19 и 42 лет от полученных травм скончались на месте. Предполагаемый виновник ДТП и находящийся внутри иномарки пассажир выжили и были доставлены медиками в больницу.

Фото из архива ИА «Высота 102»