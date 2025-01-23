Александр Тюрин досрочно покинул пост главы Михайловки

Политика 23.01.2025 14:26
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23.01.2025 14:26
Глава Михайловки Волгоградской области Александр Тюрин заявил об уходе с должности руководителя муниципалитета.
- Мною принято решение о досрочном прекращении полномочий главы муниципального округа по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Данное решение согласовано и поддержано руководством региона, - написал он в соцсетях, передает ИА «Высота 102».
Сегодня, 23 января, на заседании Михайловской городской думы заявление Александра Тюрина было рассмотрено и удовлетворено.
Напомним, Александр Тюрин возглавил Михайловку в апреле 2021 года. До этого он с 2011 года работал главой города Новоаннинска. В марте он уволился с этой должности и стал заместителем главы Михайловки по вопросам ЖКХ. Затем депутаты выбрали его главой городского округа по результатам конкурса.
Александр Тюрин сменил на посту руководителя муниципалитета Сергея Фомина, которого осудили на два года условно за злоупотребление должностными полномочиями. А через некоторое время после назначения его на эту должность в дефицитном бюджете Михайловки нашлись 4 миллиона рублей на покупку жилья для приехавшего чиновника.
Администрация Михайловки в последнее время фигурировала в скандалах, связанных с благоустройством и финансированием бюджетных учреждений. В частности, следователи проводили проверку по факту выделения средств на игровую площадку ТОС «Лидер», по итогам которой было выявлено хищение бюджетных средств. После этого воюющие на СВО михайловцы записали видеообращение к главе города, возмутившись бездействием чиновников по ремонту площадки и предложили ему и его чиновникам пополнить их ряды за ленточкой. А осенью прошлого года библиотеки и другие социальные учреждения остались без электричества и отопления из-за долгов перед энергетиками. Выяснилось, что бюджет города не оплачивал эти траты, в связи с чем в адрес главы Михайловки прокуратура внесла представление.
Любопытно, что в начале декабря 2024 года в Михайловке заговорили об отставке Александра Тюрина. Однако эти предположения не подтвердились.
Фото Александр Тюрин t.me
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