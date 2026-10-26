



Прокурор Саратовской области Роман Пантелеев обратился в Волжский районный суд с иском об изменении основания и формулировки увольнения бывшего министра здравоохранения Владимира Дудакова – на увольнение в связи с утратой доверия. Как передает ИА «СарИнформ», также заявлены требования внести соответствующие изменения в трудовую книжку.

Дудаков занимал пост министра с июня 2024 года, а в сентябре 2026-го был уволен из-за накопившихся проблем в медицине. После отставки он вернулся на должность главного врача кардиоцентра.

По данным прокуратуры, в декларации Дудакова за 2024 год выявлены нарушения: недостоверно отражены доходы супруги и несовершеннолетнего ребёнка. За это ему объявляли выговор. Кроме того, после увольнения у экс-министра обнаружили московскую квартиру стоимостью 34 млн рублей – по версии надзорного ведомства, она не соответствует доходам Дудакова и его супруги. Недвижимость прокуратура намерена изъять в пользу государства через суд.

Фото: ИА «СарИнформ»