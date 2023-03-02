Расследования

«Контракт расторгнут»: подрядчика строительства ледового дворца в Михайловке уличили в фальсификациях на аукционе

Расследования 02.03.2023 11:48
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02.03.2023 11:48


В Михайловке Волгоградской области разразился скандал со строительством ледового дворца. Администрация городского округа в одностороннем порядке расторгла контракт с ООО «Галеон», компанией из Карачаево-Черкессии, которая возводила объект. Об этом, сообщает ИА «Высота 102», заявил в соцсетях глава Михайловки Александр Тюрин. 

В прошлом году мы объявляли открытый конкурс на строительство крытого ледового катка в Михайловке. Цена контракта составила более 265 млн рублей. Для победы в конкурсе подрядчик должен был иметь опыт выполнения работ. Победившее в закупке ООО «Галеон» документально подтвердило наличие опыта и 20 сентября 2022 года мы заключили муниципальный контракт на строительство катка, – напомнил Александр Тюрин.

Подрядчик приступил к выполнению работ, но недавно выяснились новые обстоятельства. Правоохранительные органы провели проверку – оказалось, что ООО «Галеон» не имело должного для участия в закупке опыта, поэтому мы обязаны отказаться от исполнения контракта в одностороннем порядке. В ближайшее время администрация скорректирует сметную документацию с учетом уже выполненных работ и объявит процедуру определения нового подрядчика, – пояснил глава городского округа.

Заявление Александра Тюрина уже гневно комментируют его подписчики. 

Подобные проверки нужно проводить до заключения контракта, – считает один из пользователей. 

Просто прекрасно! Хорошо, что на стадии котлована выяснилось, а то бы по старой схеме, деньги взяли и обанкротились, – комментирует другой.

Напомним, найти строителя ледового дворца властям Михайловки удалось лишь со второго раза. На первый аукцион была подана одна заявка, которую члены комиссии признали несоответствующей требованиям. Компания «Галеон» была объявлена победителем второго аукциона. Фирма из Черкесска снизила начальную цену на 10 миллионов рублей. 

За время, прошедшее после подведения итогов закупки, строители успели выкопать котлован на месте будущего объекта на улице Республиканская. 

Ранее сообщалось, на территории ледового дворца расположится крытый каток площадью 30 на 60 метров, оборудованный системами обогрева и охлаждения, с помещениями для отдыха и занятий спортом и трибунами на 200 зрителей. Объект должны были сдать в эксплуатацию в конце 2024 года. Бюджетные средства на строительство ледового дворца были предоставлены  Михайловке в рамках трехлетнего развития территории городского округа, на которую выделено 6 миллиардов рублей. 

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