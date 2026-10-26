Четвертый кассационный суд общей юрисдикции признал недопустимым введение потребителей в заблуждение относительно свойств реализуемого на марктплейсе товара. Как рассказали в суде, в Волгоградскую региональную общественную организацию защиты прав, здоровья и благополучия человека поступило обращение о нарушении прав потребителей.



Выяснилось, что Центр здоровья и долголетия, расположенный в Кировском районе Волгограда разместил на маркетплейсе товар «Препарат Фитокомплекс № 38 в капсулах». Продавец заверял, что у препарата – масса лечебных свойств. Так, утверждалось, что фитокомплекс обладает статусом онкопротектора, адаптогена, эффективен при лечении туберкулеза, астмы, пневмоний и иммунодефицитных инфекциях. Однако препарат не был зарегистрирован как лекарственное средство, а заявленные характеристики могли вводить потребителей в заблуждение и причинить вред их здоровью.



Общественники обратились в Кировский районный суд. Были исследованы заключения специалистов, которые подтвердили отсутствие обязательных сведений в описании препарата и наличие неправомерных заявлений о его лечебных свойствах.



В результате суд обязал ответчика прекратить распространение недостоверных сведений, в десятидневный срок довести решение суда до потребителей и выплачивать неустойку за каждый день неисполнения судебного акта. Представитель Центра здоровья и долголетия подал кассационную жалобу, однако Четвертый кассационный суд признал законными решения нижестоящих инстанций.



