



26 октября в Волжском было официально объявлено о кадровых перестановках. Глава города Игорь Воронин на расширенном аппаратном совещании представил новых руководителей.

- На должность председателя комитета молодежной политики, культуры и спорта назначена Ольга Кулакова, ранее возглавлявшая муниципальную информационно-библиотечную систему и Волжский музейно-выставочный комплекс. На ее место назначена Наталья Семкина, работавшая в комитете по делам молодежи, культуры и спорта, - сообщили в пресс-службе мэрии.

Также ротация затронула и руководство парка «Новый город». Управлять муниципальной организацией теперь доверено Карине Кононовой, которая также работала в комитете молодёжи и в ассоциации «Холдинг НКО».

Коллаж с использованием фото ИА «Высота 102» и сетевого издания «Волжская правда»