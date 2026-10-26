



В ВолгГМУ разработали лекарство «Дипиарон» для лечения диабета второго типа, метаболического синдрома и ожирения. Об этом РИА Новости рассказал проректор по научной деятельности вуза, доктор фармацевтических наук Денис Бабков.

Препарат выпускается в капсулах и имеет новый механизм действия: в отличие от «Оземпика», имитирующего гормон ГПП-1, «Дипиарон» воздействует на рецептор GPR119 и стимулирует выработку собственных гормонов в кишечнике, регулирующих уровень сахара в крови. В экспериментах на животных он помогал сохранять и восстанавливать клетки поджелудочной железы, отвечающие за выработку инсулина.

Учёным удалось добиться, чтобы действующее вещество работало непосредственно в кишечнике, почти не попадая в системный кровоток – это снижает риск нежелательных реакций. Лабораторные тесты не выявили токсического воздействия на клетки печени и сердца.

Первая фаза клинических испытаний завершена. Во второй, разрешение на которую получено в июле, планируется участие 308 пациентов с диабетом второго типа. Разработчики рассчитывают вывести лекарство на рынок не раньше 2028 года.