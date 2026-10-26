



В школе отличнице Елене Хрусталевой прочили судьбу учителя. Но сама она свой путь видела совсем иначе – с самого детства ее привлекала медицина. Не послушав чужих советов, девушка поступила в медучилище и получила профессию, которая поглотила ее однажды и навсегда. О любви к людям и своему делу, спасении от выгорания и главных качествах по-настоящему хорошей медсестры – в материале ИА «Высота 102».

22 октября Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ, отметив наградами четверых волгоградцев. Главная медсестра Фроловской ЦРБ Елена Хрусталева получила звание Заслуженного работника здравоохранения РФ.

По соседству с Леной Хрусталевой жила деревенский фельдшер – красивая и обаятельная женщина. С интересом наблюдая за ней, девочка впервые задумалась о едва ли не важнейшем выборе в жизни. Когда же старшая сестры Елены поступила в медучилище и с горящими в глазах огоньком рассказывала обо всем, что узнавала во время лекций, школьница из Волгоградской области уже не сомневалась – ее выбор сделан окончательно!

– Я с любовью училась. С любовью всегда и работала, – улыбается главная медсестра Фроловской центральной райбольницы. – Закончив медучилище, я пришла в только что открывшуюся больницу скорой медицинской помощи № 25. В новенькую перевязочную. Отработала на этом месте три года, а после, как жена декабриста, уехала за супругом (он у меня врач) на Урал. Спустя еще три года мы вернулись на его родину – в Клетский район. А после, в 1988 году, перебрались во Фролово – с тех пор я и тружусь в своей любимой ЦРБ.

Почти за полвека работы Елена Хрусталева лишь сильнее убедилась в правиле, усвоенном еще в юности – статуса медицинского «старожилы» добиваются лишь те сотрудники, которые действительно любят людей. Как просто и сложно одновременно!

– Иногда человек, абсолютно выгорая, уходит из медицины со словами: «Я не могу любить людей». Но без этого в нашем деле действительно никуда. Мы можем оставаться в медицине, только сберегая в себе человеколюбие и чувство ответственности. По правде говоря, я всегда ощущаю, что в ответе за кого-то. Даже сейчас, работая с медсестрами, я все время думаю: «Если я вдруг соберусь на пенсию, с кем останутся они? Им, наверное, будет нелегко», – рассуждает Елена. – Конечно, и пациенты, и сами медработники бывают очень разными. Но я стараюсь со всеми вести себя как минимум уважительно. Это позволяет не перегорать. И ни в ком не разочаровываться.





Встречая по-настоящему мотивированных молодых специалистов, Елена Хрусталева и сама заряжается энергией. Главная медсестра уверена, что именно это желание оказывать помощь и зачастую жить в отрыве от официального графика становится подчас важнее опыта. Здесь их всему научат. Главное, чтобы было желание, говорит сотрудница районной ЦРБ.

– Я, как опытная медсестра и человек, давно занимающийся руководящей работой, воспитываю новое поколение специалистов – надо же нам передавать свои знания и умения. И, знаете, в последнее время к нам приходят молодые ребята (вроде бы это поколение называют зумерами?), которые очень хотят работать в больнице. Не просто перебирать бумаги в поликлинике, а ухаживать за пациентами, идти в операционную. Из-за того, что какое-то время мы наблюдали некий застой, подобное отношение действует на душу как бальзам, – убеждена главная медсестра. – Даже если они чего-то не знают, но относятся к делу ответственно, у них однозначно есть будущее. В своей профессии мы учимся чему-то новому буквально каждый день.

Говоря о профессии все с тем же запалом, с которым она однажды пришла в медучилище, Елена Хрусталева все же не «рафинирует» ее и признает давно знакомые всем трудности.

– Конечно, не все пациенты настроены на позитив. Однако мы всегда стараемся их оправдать – болезнью, тяжелым психологическим состоянием. И пытаемся своим отношением вывести на другой уровень общения, – рассказывает заслуженный работник здравоохранения. – Николай Георгиевич Коротков, возглавлявший Фроловскую ЦРБ в течение 40 лет, всегда нам повторял: «Относитесь к людям так, как бы вы хотели, чтобы они относились к вам и к вашим близким». На этом простом правиле мы и стоим, как на главном «ките».

Фото предоставлено героем публикации и взято со страницы Фроловской ЦРБ в социальных сетях