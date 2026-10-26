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Борьба с коррупцией

Экс-депутат Волгоградской облдумы выплатил 164,8 млн за коррупцию

Борьба с коррупцией 26.10.2026 16:53
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26.10.2026 16:53


Бывший депутат Волгоградской облдумы Станислав Коротков выполнил решение суда и выплатил государству 164,8 миллиона рублей. Об этом сообщили в прокуратуре Волгоградской области. Напомним, ранее Кировский районный суд Волгограда удовлетворил исковые требования надзорного органа к Станиславу Короткову о взыскании незаконного дохода, полученного от предпринимательской деятельности за период, когда бывший депутат занимал оплачиваемую должность в регпарламенте. 

Ранее суд уличил Короткова в незаконном предпринимательстве. Было установлено, что бывший депутат привлекал родственников и доверенных лиц, регистрировал на них активы и скрывал свое реальное финансовое положение в то время, когда руководил комитетом в областной думе. 

Напомним, неприятности у тогда еще депутата начались около года назад. Когда под Коротковым зашаталось кресло, в Волгоградской облдуме удовлетворили  заявление тогда еще депутата о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Однако надзорный орган не устроила такая формулировка. И прокуратура подала иск в суд с требованием признать незаконными действия областной думы, удовлетворившей добровольную отставку уличенного в коррупции депутата. 

Центральный районный суд встал на сторону надзорного органа, а Станиславу Короткову не удалось обжаловать это решение. После чего прокуратура подала уже второй иск с требованием  выплатить в доход государства 164,8 млн рублей, которые были заработаны в нарушение антикоррупционного законодательства в период незаконного совмещения Коротковым работы в облдуме и в своем бизнесе. 19 июля 2026 года Кировский районный суд иск прокуратуры поддержал. И с этим решением суда экс-депутат не согласился и обжаловал его. Но безрезультатно.

Как отметили в прокуратуре, денежные средства уже поступили в бюджет государства.


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