Экс-депутат Волгоградской облдумы выплатил 164,8 млн за коррупцию

неприятности у тогда еще депутата начались около года назад.

Когда под Коротковым зашаталось кресло, в Волгоградской облдуме удовлетворили заявление тогда еще депутата о досрочном сложении полномочий по собственному желанию. Однако надзорный орган не устроила такая формулировка. И прокуратура подала иск в суд с требованием признать незаконными действия областной думы, удовлетворившей добровольную отставку уличенного в коррупции депутата.