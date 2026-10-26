Под Волгоградом поместили в СИЗО лихача, сбившего инспектора ДПС





В Светлоярском районе суд рассмотрел ходатайство следствия об избрании меры пресечения лихачу, пытавшемуся скрыться от инспекторов. Мужчина, ретируясь, сбил сотрудника полиции.







- 23 октября 2026 года примерно в 22 часа 40 минут Владислав С., управляя автомобилем «Skoda Octavia» в р. п. Светлый Яр Волгоградской области, был остановлен сотрудниками ДПС. После требования предъявить документы на право управления транспортным средством Владислав С. оказал сопротивление сотрудникам полиции, попытался скрыться и, управляя автомобилем, совершил наезд на инспектора ДПС, - сообщили в объединённой пресс-службе судов Волгоградской области.

Скрыться от правоохранителей у лихача не вышло, однако теперь вместо административного дела в его отношении возбуждено уголовное по факту применения к сотруднику полиции насильственных действий, опасных для жизни и здоровья. Фигуранту может грозить до 10 лет тюрьмы.

По информации СУ СК России по Волгоградской области вместе с задержанным сейчас проводится комплекс следственных действий. Ведётся сбор доказательной базы.

Отметим, постановлением Светлоярского районного суда мужчине избрана мера пресечения в виде заключения под стражу до 24 декабря 2026 года. Решение может быть обжаловано.

Фото и видео: объединённая пресс-служба судов Волгоградской области