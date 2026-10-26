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Общество

На дорогах Волгоградской области установили новые детекторы и 77 камер

Общество 26.10.2026 16:53
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26.10.2026 16:53


В Волгограде и Волжском продолжается внедрение интеллектуальных транспортных систем. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, в 2026 году на 15 ключевых участках улично-дорожной сети областной столицы появились детекторы транспортного потока, а на перекрёстках двух городов – ещё 77 камер видеонаблюдения высокого разрешения. Об этом сообщили в региональном комитете по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения и ГКУ «Безопасный регион».

Новые камеры в режиме реального времени следят за дорожной обстановкой, оценивают загруженность магистралей и выявляют ДТП. Системы оснащены искусственным интеллектом: они распознают госномера и марки автомобилей, а при аварии автоматически передают информацию оператору.

Детекторы транспортного потока подсчитывают количество машин по полосам, определяют тип транспорта и среднюю скорость, а также управляют светофорами. Эти устройства – часть автоматизированной системы управления дорожным движением, которая увеличивает пропускную способность улиц за счёт режимов «зелёная волна» и «зелёная улица», а также предоставляет приоритет общественному транспорту. Уже более 70% светофоров Волгограда подключены к этой системе.

Напомним, в регионе действует единая платформа управления транспортной системой, объединяющая мониторинг потоков, светофоры, камеры, информационные табло, метео- и экомониторинг. Сейчас в единой сети работают 2,3 тыс. камер и около 700 комплексов фотовидеофиксации. Развитие интеллектуальных транспортных систем ведётся в рамках федерального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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