Тело рыбака нашли в реке Бузулук в Волгоградской области

В Алексеевском районе Волгоградской области водолазы подняли на поверхность из реки Бузулук тело 61-летнего рыбака, передает V102.RU. О его пропаже, напомним, накануне в полицию сообщили родственники.

Водолазы обследовали обнаруженную в 20 метрах от берега полынью, рядом с которой нашли рыболовные принадлежности и вещи пропавшего мужчины. По сообщению его родственников, утром 26 января он один уехал на рыбалку. Вскоре он перестал выходить на связь, а вечером домой не вернулся. Были организованы его поиски.

Машина «ВАЗ-2111», на которой рыбак отправился к водоему, была обнаружена на пристани «Подбанная» в 150 метрах от берега реки Бузулук.

В СУ СКР по Волгоградской области подтвердили, что обнаружено тело рыбака без видимых повреждений. По предварительным данным, смерть наступила в результате утопления. Мужчина вышел на неокрепший лёд и провалился в воду.

Напомним, что за последние три дня на водоемах в Волгоградской области погибло уже шесть человек. Все они увлекались рыбалкой на неокрепшем льду. Последний случай произошел накануне, 27 января, в Суровикинском районе, где в реке Дон утонули двое приятелей 78 и 79 лет, которые приехали на речку порыбачить.