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Мошенник обманом заманил волгоградца на СВО и похитил у него 1,8 млн

Расследования 09.09.2026 12:14
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09.09.2026 12:14


В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о  мошенничестве в отношении военнослужащего. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, перед Краснооктябрьским районным судом предстал  61-летний мужчина, который в августе прошлого года на рынке в Тракторозаводском районе познакомился с 43-летним волгоградцем и уговорил его заключить контракт с Минобороны. При этом он пообещал знакомому помощь в прохождении военной службы вне зоны боевых действий. 

Кроме того, после того, как контракт был заключен, мошенник убедил военнослужащего  в необходимости передачи ему банковской карты якобы для дальнейшей передачи родственникам. Однако своего обещания он не выполнил и похитил с карты 1,8  миллиона рублей. Суд отправил «посредника» на 3,5 года в колонию общего режима. 

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