Мошенник обманом заманил волгоградца на СВО и похитил у него 1,8 млн





В Волгограде оглашен приговор по уголовному делу о мошенничестве в отношении военнослужащего. Как сообщили в прокуратуре Волгоградской области, перед Краснооктябрьским районным судом предстал 61-летний мужчина, который в августе прошлого года на рынке в Тракторозаводском районе познакомился с 43-летним волгоградцем и уговорил его заключить контракт с Минобороны. При этом он пообещал знакомому помощь в прохождении военной службы вне зоны боевых действий.

Кроме того, после того, как контракт был заключен, мошенник убедил военнослужащего в необходимости передачи ему банковской карты якобы для дальнейшей передачи родственникам. Однако своего обещания он не выполнил и похитил с карты 1,8 миллиона рублей. Суд отправил «посредника» на 3,5 года в колонию общего режима.



