В Волгограде арестовали обвиняемого в теракте 17-летнего подростка

Центральный районный суд Волгограда постановил заключить в СИЗО 17-летнего подростка, который обвиняется в совершении террористического акта. Молодой человек был задержан накануне силовиками за попытку поджога автомобиля МВД России во дворе отдела полиции в Волжском.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, подросток и его защитник просили суд избрать меру пресечения в виде домашнего ареста, считая ходатайство следствия о лишении свободы незаконным и необоснованным. Однако суд посчитал, что заключение под стражу подростка является необходимой мерой, так как он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления. В СИЗО он будет находиться до 8 ноября.

Напомним, что пожар в Волжском возле здания полиции произошел 8 сентября около 03:40 мск. Возгорание заметили сотрудники, следившие за обстановкой по камерам наблюдения. По подозрение в совершении преступления был задержан 17-летний житель Среднеахтубинского района Волгограда. Ему предъявили обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ – террористический акт, совершенный группой лиц по предварительному сговору или организованной группой. Санкция статьи предусматривает до 20 лет лишения свободы.

По версии следствия, подросток в одном из мессенджеров вступил в переписку с неустановленным лицом, который поручи ему совершить поджог автомобиля МВД. Молодой человек, следуя указанию куратора, в ночь с 7 на 8 сентября проник на территорию отдела полиции. Здесь он с помощью пропитанного горючей жидкостью куска ткани и зажигалки совершил поджог.

– В результате преступных действий причинен материальный ущерб, дезорганизована деятельность органов государственной власти, а также созданы условия для устрашения населения перед лицом террора, – указывает облсуд.

Постановление о мере пресечения может быть обжаловано в апелляционной инстанции.