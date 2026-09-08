Дело о незаконной свалке у Волгоградского водохранилища ушло в суд





В Калачевском районном суде рассматривается уголовное дело о мошенничестве. Как сообщили в Волгоградской природоохранной прокуратуре, подрядная организация получила 3 миллиона на вывоз 3 тонн отходов на специализированный полигон. Однако руководство решило «сэкономить», в итоге хлам свалили на окраине поселка Береславка, около Волгоградского водохранилища.

Мошенничество было выявлено в ходе проверки исполнения законодательства при реализации национального проекта «Жилье и городская среда» регионального проекта «Чистая вода». При этом подрядчик предоставил фиктивные акты о вывозе отходов на полигон.



По материалам проверки природоохранной прокуратуры следственным органом возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ. В скором времени руководство организации выслушает приговор.



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