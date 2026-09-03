Волгоградский областной суд оставил без изменения основное наказание для бывшего директора МКУ «ЖилСлужба» Антона Гончарова, которого приговорили к 6 годам колонии общего режима по делу о выморочных квартирах. Руководитель больше двух лет, как установлено судом, за взятки передавал сообщнику данные о жилье, которое не перешло по наследству никому из родственников после смерти собственника.

Как сообщили в объединенной пресс-службе судов региона, ранее Центральный районный суд Волгограда признал Гончарова виновным в злоупотреблении должностными полномочиями (ч. 1 ст. 285 УК РФ) и получении взятки (ч. 3 ст. 290 УК РФ). Помимо основного наказания он также был лишен права занимать должности, связанные с выполнением организационно‑распорядительных и административно‑хозяйственных функций, на государственной службе и в органах местного самоуправления на срок 4 года. Гончаров и его защитник обжаловали приговор. Апелляционная инстанция пересмотрела дополнительное наказание, лишив экс-директора МКУ права занимать должности, связанные с выполнением организационно‑распорядительных и административно‑хозяйственных функций в сфере обеспечения реализации жилищной политики.

Установлено, что с февраля 2022 года по май 2024 года Гончаров, который имел доступ к персональным данным граждан и сведениям из ЕГРН, получил от своего знакомого 140 тысяч рублей за то, что предоставлял информацию о квартирах с признаками выморочного имущества. В результате это привело к тому, что 20 квартир так и не поступили в муниципальный жилищный фонд.

– Эти помещения могли бы использоваться для предоставления гражданам по договорам социального найма, а также размещения людей во временном маневренном фонде, чье единственное жилье признано аварийным и подлежащим сносу, – уточнили в суде.

Гончаров вину в совершении преступлений признал частично. По приговору суда денежные средства, которые он получил в результате совершения преступления, конфискованы в доход государства.