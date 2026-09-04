



Пассажиры троллейбуса, который накануне поздно вечером попал в ДТП в Волгограде, записали обстановку в общественном транспорте в первые минуты после аварии. На кадрах видно, что в салоне началась паника. Мужчины призывали выбивать окна, а женщины кричали. По словам очевидцев, в троллейбус на проспекте Жукова врезался легковой автомобиль.

В ГУ МВД России по Волгоградской области уточнили, что ДТП произошло в 22:20 мск напротив опоры ЛЭП № 252 по пр. Жукова.

По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Mitsubishi при перестроении совершил столкновение с троллейбусом. Пострадали два человека.

– В результате ДТП водитель и 17-летний пассажир троллейбуса доставлены в медучреждение, – сообщили в ГУ МВД России по региону.

Видео: «Волгоград» / МАКС

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области