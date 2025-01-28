Четверо рыбаков утонули в Волгоградской области

В Волгоградской области на зимней рыбалке в течение трех дней погибли четверо мужчин. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МЧС по Волгоградской области, накануне, 27 января один из рыбаков провалился под лед в районе села Оленье в Дубовском районе. Тело еще одного мужчины обнаружили в этот же день на реке Дон вблизи хутора Логовский Калачевского района. Отметим, что в обоих случаях оба рыбака вышли на лёд в одиночку.
Напомним, как сообщало V102.RU, на зимней рыбалке пропал также 61-летний житель Алексеевского района. 26 января он рыбачил на реке Бузулук. Машина местного жителя была обнаружена на берегу, а около полыньи нашли вещи пропавшего мужчины и рыболовные принадлежности. На месте происшествия организованы поиски с участием водолазов.
А 25 января на рыбалке утонул 68-летний житель села Горная Пролейка Дубовского района. Он провалился в полынью в акватории реки Волга.
ГУ МЧС России по Волгоградской области призывает воздержаться от выхода на лёд, который недостаточно крепок из-за перепадов температур.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области