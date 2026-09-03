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Расследования

Волгоградские экс-депутаты и их сообщники выплатят «Согазу» 1,84 млн рублей

Расследования 03.09.2026 17:27
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03.09.2026 17:27


В Волгограде Центральный районный суд Волгограда удовлетворил иск страховой компании «Согаз» к трем бывшим депутатам и их двоим сообщникам. Как сообщает ИА «Высота 102», общими усилиями волгоградцы должны выплатить страховой 1,84 миллиона рублей в качестве компенсации ущерба.

Речь идет о приговоренных Волгоградским областным судом экс-депутатах Волгоградской городской думы Алексее Звереве, Евгении Щуре и Федоре Литвиненко, а также о Наталье Володиной и Максиме Калашникове.

Как уточнили информагентству в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области, рассмотрев иск «Согаза», суд удовлетворил заявленные требования в полном объеме – страховая настаивала возмещении причиненного ущерба в размере 1,8 млн рублей.

– Решением суда взыскан причиненный ущерб АО «Согаз» солидарно с Володиной, Зверева, Калашниковой и Литвиненко в общей сумме 1 840 844 рубля, – уточнили в пресс-службе.

Напомним, что экс-депутаты гордумы Волгограда организовали преступное сообщество и занимались хищением страховых выплат за фиктивные ДТП, в том числе посредством предоставления в суды подложных документов о дорожных происшествиях, а также несоответствующих в действительности сведений о якобы понесенных расходах, связанных с проведением автотехнических экспертиз и оказанием юридических услуг.

Центральным райсудом Волгограда все трое депутатов были признаны виновными в мошенничестве в сфере страхования на сумму более 84 млн рублей. Евгению Щуру было назначено 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима и штраф в размере 2 миллионов рублей , Алексею Звереву и Федору Литвиненко – по 13 лет в колонии строгого режима, 1,8 миллиона рублей в качестве штрафа. Наталья Володина получила 5 лет 6 месяцев исправительной колонии общего режима, Максим Калашников – 6 лет исправительной колонии общего режима. Осужденные обжаловали приговоры в областном суде, но безрезультатно. Затем и четвертый кассационный суд общей юрисдикции оставил приговор суда первой инстанции без изменения.

В настоящее время Ворошиловский районный суд Волгограда рассматривает иск об истребовании с осужденного экс-депутата Волгоградской гордумы Алексея Зверева более 228 миллионов рублей. Согласно открытым данным, истцами по этому гражданскому делу выступают прокуратура Волгограда и территориальное управление Росимущества по Волгоградской области. С бывшего народного избранника взыскивают в доход государства денежные средства и 13 объектов недвижимости, которые были приобретены Алексеем Зверевым на неподтвержденные доходы в период его депутатской деятельности.

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