В Камышине мужчина убил знакомого двумя ударами ногой по голове

В Волгоградской области силовики задержали 32-летнего жителя Камышина за нанесение двух фатальных ударов своему знакомому. Мужчины в общей компании распивали спиртное, а потом между ними произошел конфликт.

Как сообщили в СУ СКР по региону, 56-летний пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу 31 августа, но, несмотря на оказанную помощь, спустя непродолжительное время скончался.

Установлено, что 32-летний житель Камышина, который был ранее судим, нанес своему оппоненту два удара ногой по голове. После этого, как уточнили в полиции, он вывел пострадавшего на лестничную площадку и оставил лежать. Здесь его нашли соседи и вызвали скорую помощь. Однако в больнице мужчина умер от черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанного заключили под стражу.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области