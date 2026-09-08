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Расследования

В Камышине мужчина убил знакомого двумя ударами ногой по голове

Расследования 08.09.2026 10:02
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08.09.2026 10:02


В Волгоградской области силовики задержали 32-летнего жителя Камышина за нанесение двух фатальных ударов своему знакомому. Мужчины в общей компании распивали спиртное, а потом между ними произошел конфликт.

Как сообщили в СУ СКР по региону, 56-летний пострадавший с телесными повреждениями был доставлен в больницу 31 августа, но, несмотря на оказанную помощь, спустя непродолжительное время скончался. 

Установлено, что 32-летний житель Камышина, который был ранее судим, нанес своему оппоненту два удара ногой по голове. После этого, как уточнили в полиции, он вывел пострадавшего на лестничную площадку и оставил лежать. Здесь его нашли соседи и вызвали скорую помощь. Однако в больнице мужчина умер от черепно-мозговой травмы.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы. Задержанного заключили под стражу.  

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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