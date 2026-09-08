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Расследования

17-летний пытался сжечь «Газель» полиции возле отдела №3 в Волжском: он задержан

Расследования 08.09.2026 17:35
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08.09.2026 17:35


В Волжском Волгоградской области полицейскими задержан местный житель, который совершил попытку поджога служебного автомобиля МВД России. Как сообщает ИА «Высота 102», злоумышленник действовал по указке кураторов, о чем подробно рассказал на допросе. 



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Волгоградской области, пожар в Волжском возле отдела полиции произошел 8 сентября около 03:40. Возгорание заметили сотрудники, следившие за обстановкой по камерам наблюдения.

– Огонь был оперативно локализован. Эксперты-криминалисты установили, что причиной возгорания стал поджог. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали жителя Среднеахтубинского района, подозреваемого в совершении преступления, – сообщили в Главке. – По предварительным данным, мужчина действовал по указанию неизвестных. Звонившие представлялись сотрудниками портала «Госуслуги» и силового ведомства. Под предлогом якобы произошедшей утечки персональных данных и возможного привлечения к уголовной ответственности они убедили мужчину поджечь служебный автомобиль.

В содеянном задержанный признался и дал показания. 

– Мне перечислили средства, чтобы я купил три бутылки розжига по литру, пятилитровую бутылку воды, салфетки кухонные и, чтобы не привлекать внимания – угли. После этого я отправился к кухонному отделу, засунул кухонные полотенца между капотом и стекло, разлил розжиг и поджег, – сообщил задержанный в следственном отделе СУ СК России по Волгоградской области. 

Уголовное дело в отношении задержанного возбуждено по статье о теракте.

– В настоящее время следователи во взаимодействии с Управлением ФСБ России по Волгоградской области устанавливают все обстоятельства произошедшего. Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ — террористический акт. Санкция статьи предусматривает наказание вплоть до 20 лет лишения свободы, – уточняют в ГУ МВД России по Волгоградской области. 

В СУ СК России по Волгоградской области уточняют, что задержанному 17 лет.  В настоящее время следователи ходатайствуют о его аресте в суде. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области 

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