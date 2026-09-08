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Расследования

Суд допросил судимого чиновника и задержанного директора «Сигма-Юг» по делу блогера Ульянова

Расследования 08.09.2026 15:57
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08.09.2026 15:57


Сегодня в Центральном районном суде Волгограда продолжается рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Алексея Ульянова, обвиняемого в вымогательстве 6 миллионов рублей у местного фермера. Как передает корреспондент ИА «Высота 102» из зала суда, на заседании допросили потерпевших и свидетелей. Примечательно, что все участники сегодняшнего заседания становились в разное время героями скандальных публикаций в СМИ. Это судимый чиновник Артем Майхрук, задержанный директор «Сигма-Юг» Тимофей Бирюков и громко разводившийся на всю страну экс-полицейский Анатолий Мещеряков. 

Отметим, блогер, которому инкриминируют вымогательство, участие в заседании принимает по видеосвязи. Сегодня из лечебно-исправительного учреждения №15 поступила информация о том, что Ульянов находится на стационарном лечении в хирургическом отделении. Его состояние оценивается как удовлетворительное.

Потерпевший Мещеряков: «Я ощущал себя и коррупционером, и спрутом власти»

В ходе заседания был допрошен потерпевший Анатолий Мещеряков – исполнительный директор компании «Горгаз-Волга», которая обслуживает многоквартирные дома.

Мещеряков рассказал, что летом 2022 года к нему подъехал Ульянов и предложил сделку. Блогер пообещал не публиковать на сайте «Остров свободы» негативный материал о Мещерякове и его родственнике, а также о неких коррупционных связях и кумовстве – за 100 тысяч рублей. 

– Майхрук, муж моей родной сестры, работал в администрации. Был задержан по факту мошенничества. Летом 2022-го ко мне подъезжал Ульянов. Рассказал мне эту историю ещё раз и сказал, что осветит ее в негативном свете, расскажет о коррупционных связях, кумовстве и выложит все это на сайте «Остров свободы». Но этого можно не делать за 100 тысяч рублей. Я от сделки отказался. Через какое-то время на «Острове свободы» вышла статья, в которой меня очернили. Историю родственника также рассказали в красках, – сообщил суду Мещеряков. 

По словам потерпевшего, разговор между ним и Ульяновым происходил с глазу на глаз. Однако свидетель Тимофей Бирюков, который приезжал за Мещеряковым на работу, видел Ульянова на месте встречи.

Мещеряков отметил, что публикация привела к негативным последствиям: ему отказали в повышении цен на обслуживание, и теперь он вынужден работать по тарифам 2023 года. Кроме того, звонки от родственников и родителей вызвали серьезный дискомфорт. 

– Тогда, читая публикацию, я ощущал себя и коррупционером, и спрутом власти. Еще и деньги за это требовали. Эмоции были очень острыми. Но вся информация о давлении на власть, коррупции действительности не соответствовала. Правдой было лишь то, что моего родственника задержали. И я действительно когда-то был полицейским, – пояснил потерпевший.

Мещеряков также подчеркнул, что не заказывал у Ульянова никаких услуг и не обращался к нему ранее. С заявлением в правоохранительные органы он решил обратиться только после того, как узнал о проводимой в отношении блогера проверке.

– До этого я был занят. Болел. И немножко не верил в эту возможность. Раньше в суд не обращался, так как думал, что у Ульянова все схвачено, – объяснил свою позицию потерпевший.

Ульянов отрицает встречу и выдвигает встречные обвинения

В свою очередь, Алексей Ульянов в ходе перекрестного допроса стал отрицать сам факт встречи с Мещеряковым. Он заявил, что никогда не предлагал ему сделку и всегда публиковал материалы только на своих страницах. Кроме того, блогер утверждает, что даже не знал о родственнике потерпевшего – экс-сотруднике администрации Краснооктябрьского района Артеме Майхруке.

– Зачем Вы меня оговариваете? – спросил Ульянов у потерпевшего.

– Я Вас не оговариваю. Вы захотели легких денег и их не получили, – ответил Мещеряков.

Также Ульянов выдвинул версию, согласно которой несколько лет назад Мещеряков сам якобы обращался к нему с просьбой снять необоснованные обвинения с управляющей компании. На что потерпевший Мещеряков ответил: «Я Вас не видел даже».

Показания задержанного директора «Сигма-Юг» Бирюкова

Сегодня в заседании также участвует ранее задержанный в Волгограде силовиками директор управляющей компании «Сигма-Юг» Тимофей Бирюков. Именно Бирюков, как ранее заявлял Мещеряков, стал случайным свидетелем встречи с Ульяновым в 2022 году. 

В судебном процессе Бирюков подтвердил, что заехал за Мещеряковым на работу в июне 2022 года и заметил его разговаривающим с Ульяновым на улице. При этом Бирюков, с его слов, не выходил из машины и разговора не слышал, однако, по его наблюдениям, когда Мещеряков сел в авто, он был «взбешен» и сообщил, что с него требуют 100 тысяч рублей, чтобы на каналах не разместили порочащую информацию о нем и его родственнике, работавшем в администрации Краснооктябрьского района. 

– На мой вопрос, что он планирует делать, он сказал, что ничего давать не будет. Если даст один раз, то будет сидеть на крючке. Потом Анатолий мне показывал статьи в пабликах, что ему якобы покровительствуют в администрации, – цитирует Бирюкова корреспондент ИА «Высота 102». 

Алексей Ульянов уточнил, что его «знакомство» с управляющими компаниями, названия которых звучат сегодня в судебном процессе, началось в 2021 году.  

– Еще в 2021 году я писал про УК. Тогда мой дом захватила управляющая компания. Было возбуждено уголовное дело по факту липового протокола. Ко мне стали обращаться люди, которые говорили, что их дома тоже захватывают – «Сигма-Юг», «Жемчужина» и другие. После выхода этого ролика были возбуждены уголовные дела по факту подделок протоколов, на основании которых эти компании начинали работать. Поэтому у Бирюкова, как и у Мещерякова, есть все основания меня оговаривать, – заявил Алексей Ульянов. 

Показания потерпевшего Майхрука 

Далее к кафедре в Центральном районном суде Волгограда пригласили Артёма Майхрука – осужденного за мошенничество экс-чиновника и родственника Анатолия Мещерякова. Майхрук, судя по его словам, уже отбыл наказание и вышел на свободу незадолго до суда над Ульяновым. 

– С конца августа 2020 года я работал в администрации Краснооктябрьского района. В 2022 году по глупости совершил деяние, которое предусматривается уголовной статьёй. Оспаривать я не стал. В середине июня меня пригласили в следственный комитет, сообщили о возбуждении уголовного дела. И буквально через неделю начались статьи в разных источниках, что меня якобы уже признали виновным, о том, что Мещеряков является моим куратором. Мне было назначено наказание в виде лишения свободы. После отбытия наказания, за некоторое время до дачи этих показаний, я увидел информацию, что Ульянов задержан. Недавно узнал о том, что у Мещерякова вымогали деньги. 

Майхрук вспомнил содержание публикаций, в которых упоминал его блогер Ульянов. 

– Было сказано, что Мещеряков является королем ЖКХ. Что якобы он – мой зять. И, находясь в сфере ЖКХ, мы якобы работаем взаимосвязано. Хотя я устроился в администрацию, ещё не зная Мещерякова. Не знаю, возглавлял ли Мещеряков какую-то управляющую компанию в Краснооктябрьском районе, когда я работал в администрации. Мы за шесть лет виделись с ним раз 10. У нас с ним разные интересы. 

В ответ на заявления экс-чиновника Алексей Ульянов вновь выступил со своим опровержением: 

– Я имени и отчества Майхрука даже не знал. О том, что он является родственником Мещерякова, узнал только во время следствия, – заявил блогер Ульянов.

Следующее заседание по делу Алексея Ульянова состоится 15 сентября. Редакция ИА «Высота 102» продолжит следить за процессом.  

Напомним, ранее в суде Волгограда выступил крупный предприниматель Рашид Карсаков. Бизнесмен рассказал, как стал жертвой блогера Ульянова и был вынужден заплатить ему и админу «Острова Свободы» Михаилу Серенко более 6 млн рублей. 

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