Два друга-пенсионера погибли на зимней рыбалке под Волгоградом

Очередная трагедия на неокрепшем льду произошла в Суровикинском районе. Как рассказали ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, накануне, 27 января в дежурную часть райотдела МВД по системе 112 поступило сообщение о происшествии на реке Дон, где двое мужчин провалились под лед.
К сожалению, спасти мужчин не удалось – из полыньи были извлечены тела погибших пенсионеров.
Как выяснилось, 78-летний житель Кирова и 79-летний волгоградец являлись приятелями и прибыли из Волгограда на рыбалку.
В ГУ МВД по Волгоградской области настоятельно рекомендуют любителям зимней рыбалки воздержаться от выхода на тонкий лед. Он стал особенно опасен из-за потепления.
Ранее, напомним, ИА «Высота 102» сообщало, что только за три дня в Волгоградской области утонули четверо рыбаков. Однако этот печальный список пополнился новыми жертвами.
Фото ГУ МВД по Волгоградской области (архив)