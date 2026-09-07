Новоаннинским районным судом жительница столицы привлечена к уголовной ответственности за нападение на полицейского в гостинице. Как сообщили в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Волгоградской области, инцидент произошел в апреле 2026 года. В полицию обратилась директор магазина «Пятерочка», которая сообщила о краже трех бутылок вина неизвестной женщиной. Выяснилось, что кражу совершила жительница Москвы Наталья Л., которая жила в одном из отелей в Новоаннинском.
Когда в гостиницу прибыл сотрудник полиции и потребовал от женщины открыть дверь в номер и последовать вместе с ним в отдел полиции, москвичка категорически отказалась это делать. В номер удалось зайти только после того, как доступ в комнату для стража порядка обеспечил администратор. Это явно не понравилось женщине. Она стала выталкивать полицейского из номера, ударив несколько раз руками в грудь. Поскольку на требования сотрудника успокоиться Наталья Л. не реагировала и продолжала наносить ему удары в плечо и грудь, ее пришлось заковать в наручники.
На суде уже трезвая жительница Москвы полностью признала свою вину и раскаялась. Она оштрафована на 40 тысяч рублей.
Приговор вступил в законную силу.