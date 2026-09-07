Когда в гостиницу прибыл сотрудник полиции и потребовал от женщины открыть дверь в номер и последовать вместе с ним в отдел полиции, москвичка категорически отказалась это делать. В номер удалось зайти только после того, как доступ в комнату для стража порядка обеспечил администратор. Это явно не понравилось женщине. Она стала выталкивать полицейского из номера, ударив несколько раз руками в грудь. Поскольку на требования сотрудника успокоиться Наталья Л. не реагировала и продолжала наносить ему удары в плечо и грудь, ее пришлось заковать в наручники.