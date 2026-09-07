Волгоградскую фирму оштрафовали на полмиллиона за коррупцию





В Волгограде транспортную компанию оштрафовали на 500 тысяч за фиктивный техосмотр 11 грузовиков. По данным прокуратуры Волгоградской области, в апреле 2024 года представитель ООО «Управление механизации и транспорта +» перечислил в качестве коммерческого подкупа руководителю организации, занимающейся техосмотром автомобилей, вознаграждение за предоставление документов о прохождении проверки 11 грузовых машин. При этом грузовики имели неисправности, а их техническое состояние не исследовалось.

Согласно законодательству в случае, если от имени или в интересах юридического лица осуществляется совершение коррупционных правонарушений, к юрлицу могут быть применены меры ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации.



Ранее в отношении руководителя организации, принявшей незаконное вознаграждение, было возбуждено уголовное дело и он уже выслушал обвинительный приговор. Данные о прохождении техосмотра грузовиков аннулированы.



