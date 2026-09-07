Постаревшего бандита из Саратова осудят в Урюпинске за убийство в 90-е

Прокуратура Волгоградской области направила в суд уголовное дело об убийстве, совершенном более 29 лет назад. Перед судом предстанет 60-летний ранее неоднократно судимый житель Саратовской области. Он обвиняется по ч.2 ст.105 УК РФ (убийство, сопряженное с разбоем и бандитизмом).

В 1997 году фигурант уголовного дела входил в состав банды, специализировавшейся на разбойных нападениях на дальнобойщиков.

Ночью 11 августа 1997 года обвиняемый и его сообщники увидели вблизи от автотрассы рядом с поворотом на хутор Криушинский Урюпинского района Волгоградской области стоявший большегруз со спящими в кабине людьми, и уже собирались ограбить фуру. Однако находившийся в поле неподалеку мужчина, охранявший спящих товарищей, спугнул нападавших. Но за это ему отомстили – фигурант уголовного дела вернулся и застрелил мужчину, который поднял тревогу, из ружья.

Преступление не удалось раскрыть сразу, по горячим следам. Однако в руках следователей оказалась балаклава, которую потерял бандит, убегая после убийства.

Спустя много лет важный вещдок был отправлен на генетическую экспертизу и, благодаря современным технологиям, подозреваемый был установлен.

Теперь ему придется ответить за совершенное более 29 лет назад злодеяние. Уголовное дело будет рассматривать Урюпинский городской суд. Подозреваемому грозит срок до 20 лет либо пожизненное наказание.

Фото сгенерировано ИИ