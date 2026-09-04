В Волгограде коммерсанта отдали под суд за невыплату зарплаты

Перед судом в Волгограде предстанет директор коммерческой организации по обвинению в невыплате зарплаты сотруднику на протяжении четырех месяцев. За это время работодатель задолжал более 250 тысяч рублей, тогда как на счетах предприятия было достаточно средств, чтобы не допускать такой ситуации.

Следствие установило, что задолженность перед работником образовалась из-за некомпетентности директора.

– В период с октября 2025 года по январь 2026 года подозреваемый, стремясь скрыть факты неэффективного управления и собственной профессиональной несостоятельности, умышленно допустил невыплату заработной платы сотруднику организации, - сообщили в СУ СКР по Волгоградской области.

Так, проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности показал, что в указанный период на счетах предприятия имелось свыше 7 миллионов рублей. Однако директор направлял их на другие цели, не связанные с оплатой труда.

По ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (полная невыплата заработной платы свыше двух месяцев) подозреваемому грозит до трех лет лишения свободы.