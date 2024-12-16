Политика

В Волгограде депутаты одобрили переназначение глав облздрава и облкомобразования

Политика 16.12.2024 19:16
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16.12.2024 19:16


В Волгограде портрет будущей региональной администрации постепенно приобретает ясность. 16 декабря депутаты областной думы одобрили ещё двух кандидатов на высокие посты. Как сообщает ИА «Высота 102», на этот раз согласование прошли руководители облздрава и облкомобразования.

Согласно опубликованной информации, пост председателя комитета здравоохранения Волгоградской области должен сохранить за собой Анатолий Себелев. Он был назначен на эту должность в 2018 году.

Комитет образования, науки и молодёжной политики Волгоградской области, по мнению парламентариев, должна возглавить Лариса Савина. Руководительница бессменно занимает этот пост уже 8 лет.

Фото: Волгоградская областная дума

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