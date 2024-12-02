На «Волгоград Арене» начали снимать газон

На «Волгоград Арене» с окончанием футбольного года начались работы по обновлению газона, сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию стадиона.

Модернизация поля стартовала сразу после матча между «Ротором» и «Шинником» в 21-м туре Первой лиги, который накануне, 1 декабря, завершился со счетом 1:1. Сезон в подэлитном отечественном дивизионе возобновится только в марте, поэтому у сотрудников арены есть три месяца на улучшение качества газона. Напомним, в 2024 году «Волгоград Арена» приняла игру за Суперкубок России с участием «Зенита» из Санкт-Петербурга и «Краснодара» в июле, а недавно, 19 ноября, на стадионе прошла товарищеская встреча между сборными России и Сирии.





– Газон, переживший огромное количество событий - от концертов звезд до неповторимой атмосферы большого футбола сборной России и Суперкубка перейдёт в новую обновлённую стадию. Работы по реновации поля начались сразу после окончания игры! Ночью были убраны ворота и все LED панели.. А сейчас дан старт обновлению поля. Хроника реновации газона в действии. Вся необходимая техника и оборудование уже на месте. Приступили к срезке натурального газона. Этот этап рассчитан на 4 дня. За это время гринкиперы удалят накопившийся за 4 года слой органики и вернут в исходное положение полимерные нити прошивки комбинированного газона, которые под слоем органики приняли горизонтальное положение, – говорится в официальном сообщении дирекции «Волгоград Арены».





Напомним, качество газона на волгоградском стадионе в нынешнем году неоднократно подвергалось критике со стороны специалистов. Например, главный тренер «КАМАЗа» из Набережных Челнов Ильдар Ахметзянов после встречи 19-го октября в рамках 15-го тура Первой лиги на пресс-конференции назвал поле на «Волгоград Арене» худшим в чемпионате среди 18-ти команд.

Однако затем в РФС опровергли это утверждение. А ранее в ГАУ «Дирекция по эксплуатации стадиона «Волгоград Арена» в ответе на запрос V102.RU заверили, что реновацию газона проведут после окончания осенней части сезона Первой лиги.

Фото и видео: Стадион «Волгоград Арена» /t.me