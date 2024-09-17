В Волгограде закрыли токсичную свалку экс-депутата

В Волгограде по требованию судебных приставов прекратила свою незаконную деятельность ООО «Сингам», которое эксплуатировало как мусорный полигон объект, не включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Об этом V102.RU сообщили сегодня, 17 сентября, в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Ранее, напомним, решение о прекращении работы этой организации принял Волгоградский областной суд. Оно вступило в законную силу.

- Советским районным отделением судебных приставов города Волгограда возбуждено исполнительное производство в отношении ООО «Сингам» в рамках которого по требованию судебного пристава-исполнителя юридическое лицо прекратило деятельность по сбору и размещению отходов производства и потребления путем издания соответствующего приказа и фактического прекращения экологически вредной деятельности, - сообщили в природоохранном ведомстве.

Росприроднадзор три года добивался закрытия этого полигона на земельном участке, расположенном в 1,5 км западнее рабочего поселка Горьковский в Советском районе Волгограда. Земельный участок площадью 3,008 тыс. га, на котором располагается объект, был передан администрацией Волгограда ООО «Сингам» в аренду.

Межрегиональным управлением не раз заявлялось, что ООО «Сингам» эксплуатирует объект под размещение (захоронение) отходов, не соответствующий установленным требованиям природоохранного законодательства. В частности, отсутствует акт ввода в эксплуатацию полигона, отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также отсутствуют документы, подтверждающие проведение геологических, гидрогеологических и иных исследований на территории, где располагается объект размещения отходов.

В адрес организации вносились предписания о запрещении размещения отходов на объекте, не внесенном в государственный реестр объектов размещения отходов, но они не исполнялись. Неоднократно ООО «Сингам» привлекалось к административной ответственности.

Как ранее сообщалось, по данным системы СПАРК, совладельцем ООО «Сингам» является бывший депутат Волгоградского городской думы Федор Петрович Литвиненко. Его доля владения составляла 51%.

Фото: Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора