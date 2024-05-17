Экология

Суд решил закрыть свалку волгоградского экс-депутата

Экология 17.05.2024 07:36
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17.05.2024 07:36


Волгоградский областной суд вынес решение о прекращении экологически вредной деятельности ООО «Сингам», которое эксплуатирует как мусорный полигон объект, не включенный в Государственный реестр объектов размещения отходов (ГРОРО). Об этом V102.RU сообщили в Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора.

Природоохранное ведомство три года добивалось запрета экологически вредной деятельности ООО «Сингам» по сбору и размещению отходов производства и потребления I – V классов опасности на земельном участке, расположенном в 1,5 км западнее рабочего поселка Горьковский в Советском районе Волгограда. Земельный участок площадью 3,008 тыс. га, на котором располагается объект, был передан администрацией Волгограда ООО «Сингам» в аренду.

Сотрудниками Нижне-Волжского межрегионального управления Росприроднадзора ранее неоднократно фиксировали факты ведения на указанном объекте вредной экологической деятельности, где длительное время нарушались требования природоохранного законодательства и лицензионных требований. Выданные ранее предписания об устранении выявленных нарушений не исполнялись, что также является основанием для прекращения экологически вредной деятельности.


Установлено, что ООО «Сингам» эксплуатирует объект под размещение (захоронение) отходов, не соответствующий установленным требованиям природоохранного законодательства, в частности, отсутствует акт ввода в эксплуатацию полигона, отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы, а также отсутствуют документы, подтверждающие проведение геологических, гидрогеологических и иных исследований на территории, где располагается объект размещения отходов. Кроме того, «специализированный полигон хозбытовых отходов», эксплуатируемый этой организацией, в государственный реестр объектов размещения отходов не включен.

- ООО «Сингам» фактически образована «свалка», в почвенной толще которой осуществляется деятельность по захоронению отходов производства и потребления, - пояснили в природоохранном ведомстве.


В адрес компании вносились предписания о запрещении размещения отходов на объекте, не внесенного в ГРОРО. Однако предприятие длительное время не исполняло предписания об устранении нарушений природоохранных требований и продолжало эксплуатировать объект размещения отходов вопреки установленным требованиям, за что неоднократно привлекалось к административной ответственности.

- В ходе проверочных мероприятий установлено, что деятельность ООО «Сингам» по размещению отходов на незаконном объекте, в отсутствие положительного заключения государственной экологической экспертизы на проектную документацию, не отвечает требованиям экологической безопасности, приводит к загрязнению окружающей среды и возможности возникновения чрезвычайных ситуаций, угрозе жизни и здоровью граждан, поскольку, в результате деятельности ООО «Сингам» создан объект накопленного экологического вреда, который представляет существенную опасность для окружающей среды, - пояснили в ведомстве.

Решение Волгоградского областного суда вступило в законную силу. Его исполнение находится на контроле Нижне-Волжского управления Росприроднадзора.

Ранее сообщалось, что согласно данным системы СПАРК, совладельцем ООО «Сингам» является бывший депутат Волгоградского городской думы Федор Петрович Литвиненко. Его доля владения в настоящее время составляет 51%.

Фотоколлаж V102.RU

Фото: Нижне-Волжском межрегиональном управлении Росприроднадзора

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