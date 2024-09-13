Транспорт

Экономия или оброк? Жителям центра Волгограда могут разрешить парковаться со скидкой

Транспорт 13.09.2024 12:13
0
13.09.2024 12:13


В Волгограде жители Центрального района завалили мэрию жалобами на астрономические счета за парковку автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане, проживающие на улицах, где уже введена платная парковка, не выдерживают конкуренции чужаков, с раннего утра занимающих все свободные места во дворах МКД, и вынуждены оставлять автомобили на платной парковке.

– С 8 августа начали работать платные парковки. Для собственников квартир нашего двора возможность оставить автомобиль очень часто отсутствует. У нас открытое пространство и под боком большое количество муниципальных и юридических организаций, посетители которых, естественно, теперь бросают автомобили на придомовой территории. В свою очередь, оплата 12-ти часов в сутки за парковку является для нас, местных жителей, это серьезная финансовая нагрузка, – рассказал один из волгоградцев, проживающих в многоквартирном доме №2 на пр. Ленина.

В большей или меньшей степени с этой проблемой столкнулись собственники жилых помещений в десятках домов, расположенных на улицах, где была введена платная парковка.

Как рассказали в администрации Волгограда, муниципалитет знает о проблеме и уже готовится внедрить механизм, который позволит снизить её остроту. Для этого попытаются  адаптировать под волгоградские реалии опыт Москвы и Санкт-Петербурга.

– В настоящее время подготовлен и проходит стадию согласования проект муниципального нормативно-правового акта, предусматривающего приобретение по льготной стоимости парковочных абонементов для жителей домов, непосредственно прилегающих к зонам платных парковок, – сообщили в мэрии.

При этом предоставить жителям центра Волгограда возможность свободного использования платных парковок власти не готовы.

– Введение бесплатных резидентских разрешений не планируется, – подчеркнули в администрации Волгограда.

Редакция обратилась в департамент городского хозяйства, а также к компании-оператору платных парковок с просьбой рассказать о стоимости льготных абонементов, а также уточнить подробности их использования. Однако, в телефонном разговоре, сотрудники обеих структур воздержались от комментариев, уточнив лишь то, что документ всё ещё разрабатывается юристами.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», с 16 сентября волгоградцев, саботирующих оплату парковок, начнут штрафовать. Наказание грозит автолюбителям, бросившим транспорт на ул. Маршала Чуйкова, пер. Воровского, наб. 62-й Армии (местный проезд), ул. Краснознаменская, ул. Ленина, ул. Володарского и ул. Советская. Нарушителям нового порядка будут в автоматическом режиме приходить штрафы: 2,5 тыс. рублей для физических лиц; 30 тыс. рублей для юридических лиц. В мае 2024 года наказывать рублём также начали волгоградцев и гостей областного центра, игнорирующих оплату парковки на Привокзальной площади.

Фиксация нарушений производится электронной системой, аренда которой в годовом исчислении властям будет обходиться в 735 млн рублей.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
12.09.2024 11:03
Транспорт 12.09.2024 11:03
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2024 21:15
Транспорт 11.09.2024 21:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.09.2024 09:51
Транспорт 11.09.2024 09:51
Комментарии

0
Далее
Транспорт
10.09.2024 14:52
Транспорт 10.09.2024 14:52
Комментарии

0
Далее
Транспорт
09.09.2024 09:27
Транспорт 09.09.2024 09:27
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.09.2024 15:26
Транспорт 07.09.2024 15:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
07.09.2024 11:44
Транспорт 07.09.2024 11:44
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2024 19:33
Транспорт 06.09.2024 19:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
06.09.2024 18:13
Транспорт 06.09.2024 18:13
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2024 14:48
Транспорт 05.09.2024 14:48
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.09.2024 07:53
Транспорт 05.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.09.2024 19:45
Транспорт 03.09.2024 19:45
Комментарии

0
Далее
Транспорт
03.09.2024 07:53
Транспорт 03.09.2024 07:53
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.09.2024 20:58
Транспорт 02.09.2024 20:58
Комментарии

0
Далее
Транспорт
02.09.2024 18:25
Транспорт 02.09.2024 18:25
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:26
Новый раздел «Зарплатный проект» в Уралсиб Бизнес ОнлайнСмотреть фотографии
13:07
Обвинение обжаловало возвращение прокурору дела уехавшего в Турцию владельца «Диана Тур»Смотреть фотографии
12:27
Волгоградке грозит срок за роковой удар скалкой по макушке экс-сожителяСмотреть фотографии
12:13
Экономия или оброк? Жителям центра Волгограда могут разрешить парковаться со скидкойСмотреть фотографии
12:07
T2 обновляет свою мультиподписку MiXX в партнерстве с Яндекс ПлюсомСмотреть фотографии
11:48
Кинули москвичи: в Волгограде назвали причину срыва поставки аппарата МРТ в больницу №25Смотреть фотографии
11:38
Волгоградские спасатели избавили 8-летнего ребенка от коварного пластикаСмотреть фотографии
11:27
В Волгограде возле «Гасителя» появится копия бронепоездаСмотреть фотографии
11:20
Волгоградец трижды сменил фамилию, чтобы не отдавать долгиСмотреть фотографии
10:49
Приставы Центрального отдела ищут ответственных волгоградцевСмотреть фотографииCмотреть видео
10:30
Кассация признала ничтожным кредит, оформленный мошенниками на волгоградцаСмотреть фотографии
10:26
Под Волгоградом в ДТП с выгоревшей иномаркой пострадали двое подростковСмотреть фотографии
09:52
На Голодном заменят 8 км труб для приема стоков из ВолгоградаСмотреть фотографии
09:27
В Волгограде полицейские арестовали везучих на золото домушниковСмотреть фотографии
09:16
Кого ищет волгоградский металлургический завод с богатой историей: топ-3 свежих вакансийСмотреть фотографии
08:31
«Ушел на СВО искать сына»: в Волгоградской области пропал 68-летний мужчинаСмотреть фотографии
07:48
В Волгоградской области в 2024 году утонули 56 взрослых и 4 детейСмотреть фотографии
07:17
Стена огня перекрыла трассу в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
07:00
«Хочу, чтобы он сидел в тюрьме»: волгоградец заявил об очередной афере мебельщика АлхутоваСмотреть фотографии
21:44
Все решили секунды: «Динамо-Синара» сыграло вничью с «Ладой» в первом домашнем матчеСмотреть фотографии
19:24
В центре Волгограда пешеход со второй попытки попал под троллейбус: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
19:03
«Я понял, что такое быть счастливым»: участник СВО Владислав Фролов в подкасте ИА «Высота 102»Смотреть фотографииCмотреть видео
17:57
ПСБ открыл в Волгоградской области первый офис нового форматаСмотреть фотографии
17:53
Мужчина, сделавший «А-А» на Чебурашку в Волжском, попал на видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
17:28
Под Волгоградом осудят сельчанина за ДТП с пострадавшей 4-летней внучкойСмотреть фотографии
17:21
Волгоградские врачи спасают попавшую под колеса внедорожника велосипедисткуСмотреть фотографии
17:16
Глава СПЧ предложил пополнить ряды ВС РФ за счёт всеобщего призываСмотреть фотографии
16:48
Роковая ошибка: в Волжском внедорожник сбил выскочившую на дорогу велосипедисткуСмотреть фотографииCмотреть видео
16:40
В Волжском умер 90-летний основатель трубного завода им. МакароваСмотреть фотографии
16:35
«Достойное образование – успешная карьера»: ЛУКОЙЛ открыл базовую кафедру в Волжском политехническом техникумеСмотреть фотографии
 