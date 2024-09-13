Экономия или оброк? Жителям центра Волгограда могут разрешить парковаться со скидкой





В Волгограде жители Центрального района завалили мэрию жалобами на астрономические счета за парковку автомобилей. Как сообщает ИА «Высота 102», горожане, проживающие на улицах, где уже введена платная парковка, не выдерживают конкуренции чужаков, с раннего утра занимающих все свободные места во дворах МКД, и вынуждены оставлять автомобили на платной парковке.

– С 8 августа начали работать платные парковки. Для собственников квартир нашего двора возможность оставить автомобиль очень часто отсутствует. У нас открытое пространство и под боком большое количество муниципальных и юридических организаций, посетители которых, естественно, теперь бросают автомобили на придомовой территории. В свою очередь, оплата 12-ти часов в сутки за парковку является для нас, местных жителей, это серьезная финансовая нагрузка, – рассказал один из волгоградцев, проживающих в многоквартирном доме №2 на пр. Ленина.

В большей или меньшей степени с этой проблемой столкнулись собственники жилых помещений в десятках домов, расположенных на улицах, где была введена платная парковка.

Как рассказали в администрации Волгограда, муниципалитет знает о проблеме и уже готовится внедрить механизм, который позволит снизить её остроту. Для этого попытаются адаптировать под волгоградские реалии опыт Москвы и Санкт-Петербурга.

– В настоящее время подготовлен и проходит стадию согласования проект муниципального нормативно-правового акта, предусматривающего приобретение по льготной стоимости парковочных абонементов для жителей домов, непосредственно прилегающих к зонам платных парковок, – сообщили в мэрии.

При этом предоставить жителям центра Волгограда возможность свободного использования платных парковок власти не готовы.

– Введение бесплатных резидентских разрешений не планируется, – подчеркнули в администрации Волгограда.

Редакция обратилась в департамент городского хозяйства, а также к компании-оператору платных парковок с просьбой рассказать о стоимости льготных абонементов, а также уточнить подробности их использования. Однако, в телефонном разговоре, сотрудники обеих структур воздержались от комментариев, уточнив лишь то, что документ всё ещё разрабатывается юристами.

Напомним, как ранее сообщало ИА «Высота 102», с 16 сентября волгоградцев, саботирующих оплату парковок, начнут штрафовать. Наказание грозит автолюбителям, бросившим транспорт на ул. Маршала Чуйкова, пер. Воровского, наб. 62-й Армии (местный проезд), ул. Краснознаменская, ул. Ленина, ул. Володарского и ул. Советская. Нарушителям нового порядка будут в автоматическом режиме приходить штрафы: 2,5 тыс. рублей для физических лиц; 30 тыс. рублей для юридических лиц. В мае 2024 года наказывать рублём также начали волгоградцев и гостей областного центра, игнорирующих оплату парковки на Привокзальной площади.

Фиксация нарушений производится электронной системой, аренда которой в годовом исчислении властям будет обходиться в 735 млн рублей.