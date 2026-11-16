ВС РФ ударили по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины

Российские военные днём 16 ноября нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в морском порту Николаев поражены объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов для украинских войск. В населённом пункте Новые Петровцы Киевской области уничтожен склад, где хранились беспилотники и комплектующие к ним.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Днепропетровск поражён локомотив, использовавшийся для перевозки грузов в интересах ВСУ.

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