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 ВС РФ ударили по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины
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Федеральные новости

ВС РФ ударили по портовой и железнодорожной инфраструктуре Украины

Федеральные новости 16.11.2026 18:46
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16.11.2026 18:46

Российские военные днём 16 ноября нанесли удары беспилотниками по логистическим центрам, объектам портовой и железнодорожной инфраструктуры, задействованным в интересах ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, в морском порту Николаев поражены объекты, предназначенные для хранения горюче-смазочных материалов для украинских войск. В населённом пункте Новые Петровцы Киевской области уничтожен склад, где хранились беспилотники и комплектующие к ним. 

Кроме того, в районе железнодорожной станции Днепропетровск поражён локомотив, использовавшийся для перевозки грузов в интересах ВСУ.

Изображение создано при помощи ИИ

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