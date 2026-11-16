



Осужденный за хищение металлопроката экс-генерал Иван Попов не теряет надежды на свое полное оправдание. Обратившись в Верховный суд, бывший командующий 58-й армией потребовал отмены обвинительного приговора и прекращения самого уголовного дела.

– В жалобе на приговор Тамбовского гарнизонного военного суда мы действительно просим не просто об отмене приговора и всех последующих решений судов, но и о прекращении уголовного дела, – прокомментировал ИА «Высота 102» защитник осужденного Сергей Буйновский. – Несмотря на сложившиеся обстоятельства, Иван Иванович не теряет своего позитивного настроя, как и всегда, надеясь на торжество правосудия.

Подавая прошения об отправке в зону проведения СВО еще во время рассмотрения дела в суде, Иван Попов и по сей день планирует вернуться в строй, отмечает его адвокат.

– Иван Иванович намеревается и дальше защищать Родину согласно данной им присяге, – констатирует Сергей Буйновский. – Как говорит он сам: «С нами Бог и Верховный Главнокомандующий!».

Бывшего командующего 58-й армией обвинили в хищении более 1,7 тысяч тонн изделия из металлопроката военного назначения – по версии следствия, Иван Попов нанес государству ущерб в размере 100 миллионов рублей. Несмотря на то, что власти Запорожской области, откуда якобы и пропал металл, не стали признавать себя потерпевшими по делу, Тамбовский гарнизонный военный суд приговорил генерала к пяти годам колонии с лишением его воинского звания.

Пока в Сети появлялись все новые петиции в защиту осужденного офицера, он сам обжаловал решение суда первой инстанции и в апелляции, и в кассации. Однако добиться отмены приговора или хотя бы смягчения наказания Ивану Попову так и не удалось. Выступая на одном из заседаний по видеосвязи, лишенный звания волгоградец напомнил, что отдал служению стране 33 года.

– Я в окопах получил генеральское звание, а в тюрьме у меня его отобрали (...) Это плохой пример для офицеров (...) Доказать мое обогащение следствию не удалось. (...) Я всю жизнь защищал Россию, обратное никто не доказал, – цитировали журналисты «Интерфакса».

Фото Минобороны