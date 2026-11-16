



В Волгограде готовятся отметить День начала разгрома фашистских войск под Сталинградом 19 ноября. Как сообщили в пресс-службе мэрии, к памятной дате приурочены патриотические акции, уроки мужества, выставки, возложения цветов и спортивные состязания.

Одним из самых массовых событий станет городская акция «Героям Сталинграда посвящается»: 19 ноября молодёжь пронесёт по Главной высоте России две 80-метровые ленты – Сталинградскую и Георгиевскую.

Накануне, 17 ноября, в Триумфальном зале музея-панорамы «Сталинградская битва» 130 волгоградских школьников примут присягу и вступят в ряды «Юнармии». В этот же день среди учащихся municipal образовательных учреждений пройдёт традиционный XIII городской интеллектуально-спортивный конкурс «Осень 42-го».

18 и 19 ноября в школах Волгограда состоятся уроки мужества «Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград». В детских школах искусств организованы концерты.

19 ноября во всех районах города-героя пройдут мемориальные акции: цветы и венки возложат к братским могилам, памятникам и обелискам. Участниками станут ветераны, представители общественных объединений, школьники и студенты.

Также с 19 по 21 ноября в Волгограде запланированы соревнования по футболу, баскетболу, шахматам и показательные выступления по дзюдо.