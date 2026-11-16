



Губернатор Андрей Бочаров на встрече с представителями поисковых движений, приуроченной к 84-й годовщине начала контрнаступления под Сталинградом, предложил установить в регионе День поисковика и учредить специальный памятный знак. Как сообщили в пресс-службе администрации региона, перед началом мероприятия глава региона осмотрел в музее-панораме «Сталинградская битва» выставку находок поисковых экспедиций.

– Учитывая большой вклад поисковиков в сохранение исторического наследия, памяти и правды о великой истории нашего Отечества, предлагаю обсудить, подумать, принять решение и установить на территории Волгоградской области памятный День поисковика, посвящённый людям, занимающимся этим благородным и по-настоящему государственным делом, – сказал Андрей Бочаров.

По его словам, памятный знак будет вручаться не только волгоградцам, но и представителям других регионов, участвующим в поисковых работах на территории области. Также губернатор предложил учредить отдельную награду или почётное звание для наиболее опытных участников движения. Это, по его мнению, придаст поисковой работе государственный статус и будет способствовать популяризации движения.

В 2025 году в регионе приняты законы «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества» и «Об увековечении памяти жертв геноцида советского народа в годы Великой Отечественной войны». Это дополнило правовую базу для проведения поисковых работ.

– По крупицам изучая великую историю нашей Родины, вы выполняете по-настоящему важную государственную задачу: возвращаете в историю имена её защитников и героев, восстанавливаете неизвестные страницы. Мы гордимся, что волгоградская школа поисковиков – одна из первых и лучших в России, – подчеркнул губернатор.





Среди задач, которые позволят вывести движение на новый уровень, – создание Центра поисковой работы на базе «Юного ястреба» и укрепление технического обеспечения. Прозвучавшие инициативы планируют реализовать в 2027 году. Поисковики поддержали предложения и представили свои идеи, включая проект «Крылья Сталинграда» по поиску самолётов времён войны и исследования школьных отрядов.

С 2016 года в ходе поисковых работ в Волгоградской области подняты останки 12,5 тыс. бойцов, установлены имена 236 защитников Отечества. Сегодня движение объединяет десять организаций, 86 отрядов и более 1,5 тыс. человек. Семь отрядов работают при силовых ведомствах. Ежегодно в регионе проходит слёт молодёжных отрядов «Поисковик» – в 2026 году в нём участвовали более 350 представителей из 18 регионов России.

Одним из результатов работы стал выпуск книги «Сталинград. Без срока давности», созданной при участии поискового движения. Первый экземпляр был передан Президенту Владимиру Путину.

Фото: администрация Волгоградской области