Волгоградская область провалилась на 32-е место в рейтинге ЗОЖ





Волгоградская область заметно ухудшила позиции в ежегодном рейтинге регионов России по приверженности населения здоровому образу жизни, который подготовило агентство «РИА Рейтинг». По итогам 2025 года регион занял лишь 32-е место, набрав 56,4 балла. Показатель оказался вдвое ниже, чем годом ранее.

Для сравнения: в рейтинге, опубликованном в ноябре 2025 года по итогам 2024-го, Волгоградская область занимала 18-е место с 75,7 балла. При этом ещё годом ранее, в 2023-м, регион находился на 15-й строчке. Таким образом, падение за два года составило 17 позиций.

Стоит отметить, что в 2026 году методика рейтинга была пересмотрена и расширена: теперь она учитывает девять показателей, включая не только потребление алкоголя и табака, но и распространённость наркомании, занятия спортом и условия труда. Это частично объясняет снижение баллов, однако общая тенденция к ухудшению позиций региона прослеживается отчётливо.

Традиционно первое место в рейтинге занял Дагестан (88,9 балла), на второй строчке – Чечня (86,6), на третьей – Ингушетия (85,6). Замыкают список регионы Дальнего Востока: Магаданская область (24,1), Еврейская автономная область (20,4) и Забайкальский край (14,4). Волгоградская область разделила 32-ю позицию с Нижегородской областью – у обоих регионов по 56,4 балла.

Эксперты связывают лидерство северокавказских республик с низким уровнем продаж табачных изделий и невысокими объёмами потребления алкоголя, а также высокой долей населения, занимающегося физкультурой и спортом. Для Волгоградской области, судя по динамике, эти показатели пока не позволяют удержаться в первой двадцатке.

Напомним, ранее губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров напомнил о поставленной Президентом задаче уже к 2030 году увеличить долю жителей, выбравших физкультуру и спорт, до 70%.