В Волгограде с 20 мая заработает первая муниципальная платная парковка

В Центральном районе Волгограда с 20 мая начнут брать плату за парковку на Привокзальной площади. Стоимость стоянки, по информации мэрии, будет разниться в зависимости от вида транспорта и составит от 15 до 80 рублей в час.

Самый бюджетный вариант предусмотрен для парковки перед зданием ж/д вокзала самокатов, сигвеев и гироскутеров – владельцам индивидуального механического транспортного средства час парковки обойдется в 15 рублей.

Для мопедом и мотоциклов тариф составит 20 рублей в час, для легковых автомобилей – 40 рублей в час.

Час стоянки на привокзальной площади средних грузовиков категории С и большегрузов до 12 тонн обойдется в 60 или 80 рублей в час соответственно.

Оплатить парковочное место можно будет наличными через терминалы и банкоматы в кассах банка. Безналичным способом можно оплатить через интернет портал «Парковки Волгограда», а также мобильное приложение «Горпарковка» или сервиса «Сбербанк-онлайн» и смс-сообщений.

Первые 15 минут стоянки на первой муниципальной парковке будут бесплатными, не придется платить за парковку также в выходные и праздничные дни, а также по будням с 20:00 до 08:00.

Штраф за стоянку без оплаты составит 2,5 тысячи рублей.