Общество

Волгоградцев поставили на счётчик: почему горожане получают штрафы за парковку в 30 тыс. рублей

Общество 15.08.2024 15:03
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15.08.2024 15:03


15 августа волгоградцев шокировал платёжный документ, опубликованный в социальных сетях одним из волжских автолюбителей, который приехал в областной центр по работе. Как сообщает ИА «Высота 102», мужчина рассказал о баснословном штрафе в размере 30 тыс. рублей, который ему «прилетел» из-за минутного промедления.

- Стоял на парковке 25 минут, из них, как выяснилось, лишь 15 минут были бесплатны. В итоге 10-минутная заминка обошлось мне в 30 тыс. рублей, - сетует водитель в социальных сетях.


Столь большая сумма штрафа мужчине была выписана из-за того, что установленные лимиты он превысил не на личном авто, а на рабочем, которое зарегистрировано на юридическое лицо. При этом, судя по расценкам, опубликованным на официальном сайте оператора системы, волжанин ещё легко отделался. Верхняя планка наказания для юридического лица находится на отметке в 40 тыс. рублей.

При этом, как рассказали журналистам в едином контактном центре портала «Парковки Волгограда», неважно, насколько автолюбитель превысил бесплатное время.

- Система автоматически фиксирует факт нарушения после первых же секунд, превышающих 15-минутный лимит. Никакого «переходного» или льготного периода нет. По сути, в 15 минут всё включено. И высадка пассажиров, и непродолжительное ожидание, и отъезд. Любое нарушение влечёт за собой штраф, - подчеркнул диспетчер.

Также представитель оператора системы платных парковок уточнил, что автолюбители, зазевавшиеся на платной парковке, не могут рассчитывать на скидку в размере 50%.

- В отличие от административных штрафов за нарушение ПДД, наказание за неоплату парковочного места установлено Кодексом об административных правонарушениях Волгоградской области. Штрафные санкции прописаны в статье 8.18, и никаких скидок этим законодательным актом не предусмотрено.

Напомним, о внедрении платных парковок власти Волгограда объявили осенью 2023 года. Сначала платными для автомобилей стали Привокзальная площадь и прилегающие улицы, а в августе 2024 года чиновники коммерциализировали парковочные места ещё на восьми центральных улицах города.

Для обычной легковушки стоимость одного часа использования платной парковки обойдётся в 40 рублей.

При этом нарушителям грозят солидные штрафы: для граждан – от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей, для должностных лиц – от 15 тыс. до 20 тыс. рублей, для юридических лиц – от 30 тыс. до 40 тыс. рублей. В случае регистрации нарушения автоматизированной системой предусмотрены санкции: для граждан – 2,5 тыс. рублей, для юридических лиц – 30 тыс. рублей.

Однако, несмотря на то, что с августа 2024 года платные парковочные места охватили новые локации, власти пока что обещают не штрафовать нарушителей, бросивших автомобиль на одной из восьми улиц. Таким образом, наказание сейчас можно схлопотать лишь на парковке у Привокзальной площади.

Отметим, как ранее сообщало ИА «Высота 102», содержание системы автоматизированной фиксации нарушений порядка использования платных парковочных мест в настоящее время обходится властям в баснословные суммы. Только лишь двухмесячная аренда специальных комплексов и обеспечение их работы вышло бюджету в 122,5 млн рублей. В случае если и в дальнейшем обслуживание платных парковок будет обходиться в такую же сумму, то ежегодно мэрии придётся тратить на эти цели по 735 млн рублей.

Фото из архива ИА «Высота 102», Жесть Волжский / t.me

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