В Волгограде ищут подрядчика по демонтажу старых и установке новых опор контактной сети троллейбусной линии. Начальная цена закупки составляет 16,9 миллиона рублей.

– Работы производятся с целью переноса контактной сети троллейбуса с существующих 55 железобетонных и металлических опор на вновь установленные опоры типа ТФ 1000 и ТФ-2000, – указано в документах закупки, заказчиком которой выступает МУП «Метроэлектротранс».

На каком троллейбусном маршруте будут менять опоры контактной сети, не уточняется. Однако поясняется, что что работы проводятся под и в створе контактной сети, находящейся под напряжением и в условиях движущегося электро и другого транспорта.

В смете заложены средства на демонтаж старых опор, которые подрядчик должен будет вывести в указанное заказчиком место, а также заливка фундамента для новых опор и их установка. Предусмотрено и благоустройство территории после выполнения работ.