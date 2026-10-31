



Волгоградская транспортная прокуратура сообщила подробности схода вагонов на ж/д станции «Разгуляевка» Приволжской железной дороги. Специалисты вскрыли все обстоятельства и причины произошедшего.

- Установлено несоблюдение ООО «Акрон Скрап Ростов» порядка закрепления вагонов, что повлекло их несанкционированное движение с железнодорожного пути юридического лица на инфраструктуру общего пользования ОАО «Российские железные дороги», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, в отношении виновника прокуратурой вынесено представление об устранении нарушений. Кроме того, владелец вагонов привлечён к административной ответственности.

Фото: транспортная прокуратура