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Транспорт

Компанию оштрафовали за сход вагонов на станции «Разгуляевка» под Волгоградом

Транспорт 31.10.2026 17:28
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31.10.2026 17:28


Волгоградская транспортная прокуратура сообщила подробности схода вагонов на ж/д станции «Разгуляевка» Приволжской железной дороги. Специалисты вскрыли все обстоятельства и причины произошедшего.

- Установлено несоблюдение ООО «Акрон Скрап Ростов» порядка закрепления вагонов, что повлекло их несанкционированное движение с железнодорожного пути юридического лица на инфраструктуру общего пользования ОАО «Российские железные дороги», - подчеркнули в надзорном ведомстве.

Отметим, в отношении виновника прокуратурой вынесено представление об устранении нарушений. Кроме того, владелец вагонов привлечён к административной ответственности.

Фото: транспортная прокуратура

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