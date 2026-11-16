



Волгоградцев, как и жителей других регионов России, в последние дни будоражит слух о грядущем «цифровом апокалипсисе» 17 ноября. Согласно распространяемым в соцсетях сообщениям, в этот день хакеры якобы обнулят банковские счета, а интернет по всему миру отключат на три месяца. Разбираемся, что за этим стоит и есть ли реальные поводы для беспокойства.

Откуда взялся слух и почему это фейк

Как уже установлено, источником паники стал анонимный пост в социальной сети X, автор которого сослался на некий «источник из даркнета». При этом сам распространитель «пророчества» уже признал, что воспринимать его буквально не следует, а инсайд, скорее всего, ложный. Никаких подтверждений от банков, регуляторов или компаний по кибербезопасности не публиковалось.

С технической точки зрения сценарий также не выдерживает критики. На это в комментарии «Россия сегодня» обратил внимание эксперт по электронике Сергей Грибанов.

– Выключить интернет во всем мире одновременно нельзя, тем более на 90 дней. У интернета нет одного рубильника и одного владельца. Он состоит из десятков тысяч независимых сетей провайдеров, банков, университетов и компаний в разных странах, — пояснял Грибанов.

Аналогичным образом устроена и банковская инфраструктура: сведения о счетах хранятся в нескольких копиях на разных площадках, поэтому повреждение даже нескольких дата-центров не приведет к безвозвратной потере данных.

Что происходит в Волгограде в реальности

Всерьез поверив в анонимное пророчество о «цифровом апокалипсисе», некоторые стали искать связи со «всемирным заговором». Так, в социальных сетях грядущий «конец Интернета» связывают с рассылками сообщений мобильных операторов, предупреждающих в СМС о возможных ограничениях «из-за временных мер безопасности». Однако, здесь стоит напомнить, что такие сообщения жители Волгоградской области получают регулярно и весьма продолжительное время, и связаны эти предупреждения с мерами безопасности в связи с атаками киевского режима.

В клиентских службах операторов подтверждают: речь идет о стандартных внешних ограничениях, при которых работают «белые списки», никаких экстренных или ранее не применявшихся мер в регионе не предусматривается.

Ограничение интернета, подчеркнем, – общероссийская практика. В Волгограде такие меры носят временный и локальный характер и не означают отключения связи или доступа к жизненно важным сервисам.

Чего стоит опасаться на самом деле

Главный риск, связанный с историей про «17 ноября», как отмечают эксперты, – не хакеры, а мошенники. На фоне паники злоумышленники могут предлагать «спасти сбережения»: снять деньги, перевести их на «безопасный счет» или вложить в «защищенные активы». Волгоградцев предупреждают, что такие «пророчества» – удобный повод для финансового мошенничества. Никаких действий по указанию анонимных источников из соцсетей предпринимать не следует.

Подводя итог: волгоградцам не стоит ждать интернет-апокалипсиса 17 ноября. Локальные ограничения мобильного интернета в регионе возможны, но они по-прежнему не связаны с мерами безопасности и не затрагивают базовые сервисы. Единственная реальная угроза в этой истории – паника и мошенники, которые на ней наживаются.