Дорожные службы досрочно завершили ремонт моста через реку Медведица в Волгоградской области, что позволило восстановить движение на этом участке федеральной трассы в полном объеме.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», с 27 августа текущего года из-за планово-предупредительных работ на мосту была закрыта одна из двух полос и действовал реверс. В результате здесь часто возникали заторы, а движение было затруднено. Теперь дорожная обстановка на отремонтированном мосту протяженностью 335 метров нормализовалась.

– На мосту была восстановлена и улучшена конструкция дорожной одежды, восстановлен гидроизоляционный слой, а нижний слой покрытия уложен из высокопрочного литого асфальтобетона, - рассказали в учреждении.

В ходе ремонта, который был выполнен досрочно на 10 месяцев, также были восстановлены 11 деформационных швов и уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона.