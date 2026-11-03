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Транспорт

Под Волгоградом исчезли пробки на мосту через реку Медведица после ремонта

Транспорт 03.11.2026 18:53
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03.11.2026 18:53


Дорожные службы досрочно завершили ремонт моста через реку Медведица в Волгоградской области, что позволило восстановить движение на этом участке федеральной трассы в полном объеме.

Как сообщили в ФКУ «Поволжуправтодор», с 27 августа текущего года из-за планово-предупредительных работ на мосту была закрыта одна из двух полос и действовал реверс. В результате здесь часто возникали заторы, а движение было затруднено. Теперь дорожная обстановка на отремонтированном мосту протяженностью 335 метров нормализовалась.

– На мосту была восстановлена и улучшена конструкция дорожной одежды, восстановлен гидроизоляционный слой, а нижний слой покрытия уложен из высокопрочного литого асфальтобетона, - рассказали в учреждении.

В ходе ремонта, который был выполнен досрочно на 10 месяцев, также были восстановлены 11 деформационных швов и уложен верхний слой покрытия из щебеночно-мастичного асфальтобетона. 

Фото: ФКУ «Поволжуправтодор»

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