



Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление, которое обеспечивает правовую и техническую возможность предустановки магазина приложений RuStore на телевизоры с функцией Smart-TV. Об этом сообщили в Минцифры.

Как уточнили в ведомстве, RuStore включат в механизм обязательной предустановки программ на Smart-TV. Перечень российских приложений, обязательных к установке в 2027 году, будет скорректирован – соответствующие предложения Минцифры должно представить до 1 марта 2027 года.

В министерстве пояснили, что предустановка отечественного магазина приложений обеспечит гарантированный доступ к российским сервисам и позволит выполнить требования по установке в том числе тех приложений, которые сейчас недоступны в Google Play и Google TV.

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