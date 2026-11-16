Более 12 тысяч человек посетили волгоградский «Бал хризантем»





Выставка «Бал хризантем» в Волгоградском региональном ботаническом саду установила рекорд посещаемости: за первые семь дней её увидели более 12 тысяч человек – это лучший недельный показатель за всю историю фестиваля. Об этом сообщили в областном комитете природных ресурсов.

В экспозиции представлено свыше 120 сортов крупноцветковых (индийских) и мелкоцветковых хризантем разных форм и оттенков. Сотрудникам сада удалось добиться почти одновременного цветения всей коллекции, что создаёт особую праздничную атмосферу. Для гостей также подготовлены фотозоны с элементами восточной культуры.

Выставка продлится до 22 ноября и открыта ежедневно с 9:00 до 18:00 по адресу: Волжский, улица Набережная, 2Л. Здесь же можно посетить ярмарку изделий ручной работы и приобрести травяные чаи, мёд и цветочную продукцию ботанического сада.

Ее самые яркие краски собрали в фоторепортаже ИА «Высота 102».